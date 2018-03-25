Эрдоган: ВС Турции в ближайшие дни установят контроль над городом Телль-Рифат в Сирии

2018-03-25 18:58 | www.apa.az | 10

В ближайшие дни будет обеспечен контроль и над сирийским районом Талль-Рыфат и тем самым достигнуты цели антитеррористической операции "Оливковая ветвь".

Как передает АПА со ссылкой на телеканал НТВ, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Трабзон.

Президент Эрдоган также призвал США к скорейшему выводу сирийского района Мюнбич из-под контроля террористов YPG/PKK.

"Турция рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Мюнбича и обеспечит возвращение беженцев в родные дома", - сообщил турецкий лидер.

Эрдоган предупредил, что, если террористы не захотят оставить этот район Сирии, то Турция, решит вопрос вместе с жителями Мюнбича.