В Мозамбике автомобиль въехал в толпу: 21 погибших

2018-03-25 19:04 | www.oxu.az | 9

Легковой автомобиль в Мозамбике съехал с дороги и врезался в группу молодых людей, проводивших неподалеку вечеринку, 21 человек погиб, 30 получили ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает информационный портал Club of Mozambique.

​Авария произошла в ночь на воскресенье в районе города Мапуто. По предварительным данным, автомобиль наехал на несколько препятствий, после чего въехал в пешеходный мост. Пострадавшие доставлены в больницы, большинство погибших – молодые люди.

Причина происшествия не известна, но власти не исключают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает местная газета O País, это одно из самых крупных ДТП с участием легкового автомобиля в стране.