Президент Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым полем в Барде

2018-03-25 19:08 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье ознакомился с хлопковым полем фермера Мусы Гулиева площадью 20 гектаров на территории села Джаирли Бардинского района.
Фермер Муса Гулиев занимается хлопководством три года.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в прошлом году это фермерское хозяйство посадило хлопок на площади 15 гектаров и собрало 40,5 тонны урожая. Урожайность с каждого гектара составила 27 центнеров. А в этом году планируется посеять хлопок на площади 20 гектаров. Поставлена цель собрать с каждого гектара 35 центнеров урожая.
Было отмечено, что в хозяйстве заняты 25 работников.
Президент Азербайджана встретился с хлопкоробами.
Хлопкороб Садагат Агаева поблагодарила Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу о развитии данной отрасли.
Глава государства выступил на встрече.
Далее начались посевные работы.
Затем была сделана фотография на память.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с используемой в хозяйстве техникой.
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