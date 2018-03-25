Ильхам Алиев в Барде – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-03-25 19:16 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье ознакомился с хлопковым полем фермера Мусы Гулиева площадью 20 гектаров на территории села Джаирли Бардинского района.

Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в прошлом году это фермерское хозяйство посадило хлопок на площади 15 гектаров и собрало 40,5 тонны урожая.

Урожайность с каждого гектара составила 27 центнеров. А в этом году планируется посеять хлопок на площади 20 гектаров. Поставлена цель собрать с каждого гектара 35 центнеров урожая.

Было отмечено, что в хозяйстве заняты 25 работников.

Президент Азербайджана встретился с хлопкоробами.

Хлопкороб Садагат Агаева поблагодарила Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу о развитии данной отрасли.

Глава государства выступил на встрече.

Далее начались посевные работы. Затем была сделана фотография на память.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с используемой в хозяйстве техникой.

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25 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Бардинский район.

Как передает Oxu.Az, глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Барда.



Глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев проинформировал главу государства о проводимых в районе созидательной работе и благоустройстве.