Эрдоган о скором освобождении Телль-Рифата

2018-03-25 20:09 | www.oxu.az | 6

В ближайшие дни будет обеспечен контроль и над сирийским районом Талль-Рыфат и тем самым достигнуты цели антитеррористической операции «Оливковая ветвь».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал НТВ, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Трабзон.

Президент Эрдоган также призвал США к скорейшему выводу сирийского района Мюнбич из-под контроля террористов YPG/PKK.

«Турция рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Мюнбича и обеспечит возвращение беженцев в родные дома», - сообщил турецкий лидер.

Эрдоган предупредил, что, если террористы не захотят оставить этот район Сирии, то Турция, решит вопрос вместе с жителями Мюнбича.