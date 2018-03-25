В Афганистане взорвали мечеть, есть жертвы

2018-03-25 20:51 | www.apa.az | 7

По меньшей мере, три человека были убиты, еще девять ранены в результате взрыва, произошедшего в мечети в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», инцидент произошел во время полуденной молитвы.

Очевидцы говорят, что два террориста-смертника были остановлены охраной, когда пытались войти в мечеть. Один из нападавших привел в действие взрывное устройство, прикрепленное к телу, другой был застрелен сотрудниками охраны храма.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"