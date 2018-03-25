Президент Ильхам Алиев ознакомился с Бардинской гробницей и комплексом Торпаггала после капитальной реконструкции

2018-03-25 21:14 | www.apa.az | 7

25 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с капитально реконструированными Бардинской гробницей и комплексом Торпаггала.

Как сообщает АПА, историко-религиозные памятники в Азербайджане подтверждают богатство истории нашей страны. Одними из таких памятников являются Бардинская гробница и комплекс Торпаггала в Бардинском районе. Капитальная реконструкция этих памятников является наглядным примером заботливого отношения Азербайджанского государства к нашему культурному наследию. Реализация данного проекта также имеет большое значение с точки зрения доведения до мира древней истории регионов Азербайджана, богатых историческими, религиозными, культурными памятниками, играет важную роль в привлечении туристов в нашу страну. Осуществление данного проекта в Барде еще раз подтверждает, что меры, принимаемые в Азербайджане в области сохранения и передачи грядущим поколениям исторических, религиозных, культурных памятников, охватывают все регионы нашей страны, особое значение в этом процессе представляет охрана исламских памятников, священных ценностей Ислама.

Начальник Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Закир Султанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о том, что Бардинская гробница была построена в 1322 году представителем архитектурной школы Аджеми Ахмедом ибн Эйюбом аль-Хафизом. Гробница находится на территории построенных до нашей эры оборонных стен под названием Торпаггала. Гробница, имеющая башневидное строение, состоит из подземной и наземной частей. Подземная часть включает характерный для того периода склеп, предназначенный для захоронения. Наземная часть является мемориальным памятником и носит монументальный характер. По внешнему фасаду гробница состоит из цоколя, корпуса и купола. Наружный диаметр гробницы высотой 13 метров составляет 10 метров. На надгробии, которое образует композиция, покрывающая часть от цоколя до верхнего бордюра и представляющая собой сочетание бирюзового изразца и красного кирпича, симметрично повторяется слово «Аллах». Именно поэтому в народе памятник называют также гробницей «Аллах-Аллах». В честь кого построен памятник, неизвестно. Предполагается, что он возведен для одного из представителей династии Эльханидов.

Было отмечено, что реставрация гробницы, много лет находившейся в запустении, началась в 60-х годах прошлого века. Однако в результате ошибочно проведенных реставрационных работ облик гробницы изменился, надписи стерлись, а установленная на ней тяжелая бетонная конструкция привела к возникновению трещин. Реставрация гробницы и окружающих ее стен Торпаггала началась в 2012 году и в настоящее время полностью завершилась. Сооруженный из бетона купол гробницы, находившийся в аварийном состоянии, был полностью разобран, построен заново и облицован изразцовым кирпичом. Здесь были изготовлены и использованы 427 квадратных метров изразцовых элементов, имеющих простую и сложную формы. Надписи восстановлены по суре Корана «Аятул-Кюрсю» и куфийскому алфавиту, швы между изразцами очищены и вновь заполнены специальным раствором, трещины на стенах полностью регенерированы. Ступени склепа закрыты стеклянным покрытием, здесь установлен намогильный камень в форме сундука.

Реставрированы также стены Торпаггала, окружающие территорию в два гектара, где расположена гробница. Реставрационные работы осуществлены Научно-исследовательским проектным институтом «Азерберпа» по заказу Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры и туризма.

После ознакомления с гробницей была сделана фотография на память.