Российская туристка: Хотите повысить свою самооценку как женщина – езжайте в Баку!

2018-03-25 21:34 | www.oxu.az | 7

Богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с каждым годом привлекает к себе внимание все большего числа туристов. При этом, несмотря на заметный наплыв граждан из арабских стран и Ирана, «пальму первенства» из рук не выпускают туристы из соседней России. Так, из 2 млн 692 тысяч человек общего числа туристов, посетивших нашу страну в 2017 году, 853 тысячи человек приехали в Азербайджан именно из РФ. Баку также традиционно входит в лидеры городов, наиболее популярных среди россиян на праздники.

Столица Азербайджана, сочетающая в своем облике как древность, так и современность, впечатляет побывавших здесь туристов, и они делятся своими впечатлениями с друзьями и знакомыми, которые, в свою очередь, тоже мечтают посетить этот город. Здесь срабатывает известный в туристической сфере принцип, согласно которому один реальный турист – это потенциальные два-три туриста.

Недавно в Баку побывала исполнительный директор Гильдии PR Самарской области Наталья Артемьева, которая интересно написала о своих ощущениях от пребывания в нашем городе.

Oxu.Az представляет читателям статью Артемьевой:

«Города – как люди. Я мало, где еще побывала, но каждый город для меня - человек-образ со своим характером. Москва – суетная загнанная женщина, недоласканная, недолюбленная, потому что нет на это времени. Питер – холодный интеллигент, с которым интересно, но неуютно, хочется от него побыстрее сбежать. Сочи – моложавый красавчик, громкий, хамский, завлекает, но не увлекает. Воронеж – основательный мужчина, но чужой. Вятка – большая добрая тетушка, добродушная, семейная, со вкусными пирожками – как моя бабушка. На фронт в 1941 году бабушка ушла именно из этого города.

А вот с этим городом мне, как с мужчиной, надо было оказаться наедине, чтобы понять – моё. Это любовь с первого взгляда, которая начинает перерастать в привязанность. Чем больше я с ним общаюсь, тем больше в него влюбляюсь. Баку – как любимый мужчина: красивый, интересный, вкусный, большой, теплый, пушистый, шершавый, уверенный, спокойный, волшебный, но недосягаемый.

Первое впечатление от вида сверху – ааааах – и дыхание перехватило! Потом тихий писк и зажмуривание глаз от скорости, цвета, света. Произносить могла только междометия. Дочка даже тогда сказала: «Мама, выключи блондинку!» Потом - море, ветер и запах родной Волги, брусчатка, узкомордые коты и кошки, красивые мужчины, чистильщик обуви, отсутствие алкоголя, немногословные женщины, счастливые дети, стерлядь под гранатовым соусом - сплошное восхищение!

Первая встреча была как первое короткое свидание – некие смотрины. Мне понравилось – я понравилась. Общение будет продолжено. А вот второе свидание оказалось длительным и очень близким. Мы с Баку провели наедине 6 дней. Оказывается, в Баку я совсем не могу плакать. Хотела поплакаться этому большому и сильному мужчине! Хотела, чтобы меня пожалели бедную и несчастную одну-одинешеньку далеко от дома – не смогла - как-то уж очень хорошо и спокойно мне было! Я много ходила по городу одна, причем забиралась далеко от бульвара и старой части города. Что меня поразило: никто никуда не торопится! По улицам люди передвигаются не спеша. Смурных лиц я вообще не видела. А когда у меня возникала острая необходимость поговорить, то я просто начинала разговаривать с людьми на улице, знакомиться. Здесь любят улыбаться! Но я, как настоящая россиянка, всегда ждала подвоха. Это как в общении с мужчиной. Боишься, а искренне ли он ведет себя с тобой, не обманет, не обидит ли…

Забавно было наблюдать за жестикуляцией и мимикой мужчин во время разговоров – сколько в этом было экспрессии и темперамента. Правда, если я начинала пристально смотреть и улыбаться, то мужчины сразу начинали со мной знакомиться. Блондинки здесь явно рулят вниманием мужчин. Баку-мужчина несдержан на эмоции и восхищения. Чего, наверное, не хватает российским женщинам. Мы же любим-то ушами. Нами надо восхищаться, что в полной мере я получила в этом городе. Хотите повысить свою самооценку как женщина – езжайте в Баку! Мужчины здесь не умеют говорить «нет»!

С этим каспийским городом у меня теперь связано ощущение счастья. Я знаю, что это такое, это было уже в моей жизни несколько раз. Это как вдох-выдох… А если это было, то будет еще раз обязательно. Так что теперь я в ожидании нового свидания с моим любимым недосягаемым волшебным мужчиной по имени Баку. Дыхание перехватывает. Вдох есть, а выдох будет от новых впечатлений».