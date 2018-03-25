Президент Ильхам Алиев: Главной целью должно стать увеличение производительности хлопка

2018-03-25 21:38 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/- Главной целью для нас должно стать увеличение производительности хлопка. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье на встрече с хлопкоробами в ходе ознакомления с хлопковым полем фермера Мусы Гулиева площадью 20 гектаров на территории села Джаирли Бардинского района.

"В Барде имеются большие традиции хлопководства. Проживающие здесь люди хорошо знают эту работу. Сейчас, можно сказать, мы восстановили хлопководство. Уверен, что в последующие годы будут достигнуты еще большие результаты, еще более увеличится производительность. Для этого есть возможности. Сейчас фермер предоставил мне информацию, что в прошлом году собрал с гектара 27 центнеров продукции. А в этом году взято обязательство по сбору 35 центнеров. Думаю, что это вполне реально. Видя эту технику, вас, эти удобрения, проведённые сюда водные линии, создается уверенность в том, что производительность может быть еще выше",- сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, таким образом, создаются и рабочие места, и в то же время, придается импульс экономике страны, местному производству. "Потому что, мы сами производим многую из необходимой для хлопководства техники, в том числе и оросительную технику. Если все агротехнические мероприятия будут организованы правильно, считаю, что производительность с гектара по стране должна быть не менее 20 центнеров. В прошлом году было немного меньше. Мы занимаемся этим вопросом. На завтрашнем совещании мы будем говорить о работе, которая должна быть проделана в этом году. Однако главной целью для нас должно стать увеличение производительности",- сказал Президент Азербайджана.

"Я дал указание, чтобы для создания большего количества рабочих мест, в первую очередь, к этой работе должны быть привлечены граждане, должна быть обеспечена хорошая зарплата. Мы увеличили закупочную цену на хлопок, сейчас она составляет 60 гяпик. Мы начали с 45 гяпик, затем она составила 50 гяпик, а теперь стало 60 гяпик. Сейчас все зависит от вас. Чем больше хлопка вы соберете, тем больше будет зарплата. Я хочу, чтобы вы собрали как можно больше, больше заработали и внесли более весомый вклад в ваш семейный бюджет. В особенности, если учесть, что в хлопководстве, наряду с мужчинами, больше всего заняты женщины. В таком случае, в семейный бюджет будут поступать средства с двух направлений",- сказал Президент Ильхам Алиев.

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