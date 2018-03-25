Президент Азербайджана: “За короткий срок хлопководство стало стремительно развиваться”

2018-03-25 21:55 | www.apa.az | 7

«Поздравляю вас с Новруз байрамы. Начинается сев. Желаю Вам богатого урожая. Рад, что в Бардинском районе возрождается былая слава хлопководства».

Как сообщает АПА, oб этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с хлопкоробами в ходе ознакомления с хлопковым полем фермера Мусы Гулиева в селе Джаирли Бардинского района.

«В свое время была проделана большая работа. Вам хорошо известно, что в 1970-1980-х годах по инициативе великого лидера хлопководство в нашей стране, в том числе в Бардинском районе, получило широкий размах. В то время Барда являлась одним из ведущих районов в области хлопководства. Тогда в Азербайджане, конечно, собиралось больше хлопка, в 1981 году сбор достиг почти миллиона тонн. Только Бардинский район в то время сдавал 120 тысяч тонн хлопка. Но, к сожалению, в последние годы хлопководство переживало спад. Поэтому были приняты серьезные меры, государство оказало этому делу необходимую поддержку, и за короткий срок хлопководство стало стремительно развиваться, в том числе в Бардинском районе. По имеющимся у меня данным, в 2015 году в Барде было собрано всего 3 тысячи тонн хлопка. А в прошлом году - 22 тысячи 400 тонн. В результате принятых мер заготовка хлопка в течение двух лет выросла примерно в 7-8 раз. Вот эта техника – новая. Причем эти тракторы производятся в Азербайджане. В свое время мы вместе с компанией «Беларусь» создали это производство в Гяндже. А сейчас полностью обеспечиваем потребности фермеров местной техникой. Другие прицепы завезены из-за рубежа, сегодня в необходимом объеме предоставляются удобрения, организуются оросительные работы. То есть принимаются все необходимые меры для развития хлопководства. Местные и центральные исполнительные органы, фермеры, компании очень активны в этой работе. Конечно, создаются новые рабочие места для граждан», сказал президент И.Алиев.

По его словам, хлопководство в Барде имеет очень большие традиции: «Живущие здесь люди хорошо знают это дело. Сейчас мы, можно сказать, восстановили хлопководство. Уверен, что в предстоящие годы будет достигнут еще более высокий результат, урожайность возрастет. Возможности для этого имеются. Сейчас фермер сообщил, что в прошлом году собрал 27 центнеров урожая с гектара. А в этом году взял обязательство собрать 35 центнеров. По-моему, это вполне реально. Когда видишь эту технику, вас, эти удобрения, проведенные сюда водные линии, появляется уверенность в том, что урожайность может быть еще выше».

Глава государства отметил, что таким образом создаются рабочие места, в то же время придается импульс экономике страны, местному производству: «Потому что сегодня мы сами производим многие виды техники, необходимые для хлопководства, в том числе оросительную технику. Если все агротехнические меры будут организованы правильно, то, считаю, урожайность по стране должна составлять не менее 20 центнеров с гектара. В прошлом году она была немного низкой. Мы занимаемся этим вопросом. На завтрашнем совещании мы будем говорить о работе, предстоящей в этом году. Но повышение урожайности должно стать для нас основной целью.Я дал указание о том, что для создания большего количества рабочих мест, в первую очередь, граждане должны быть вовлечены в эту работу, им должна выплачиваться хорошая зарплата. Мы повысили закупочную цену хлопка, сейчас она составляет 60 гяпиков. Мы начали с 45 гяпиков, затем цена составила 50 гяпиков, сегодня – 60 гяпиков. Сейчас все зависит от вас. Чем больше хлопка вы соберете, тем выше будет зарплата. Я хочу, чтобы вы собирали больше, зарабатывали больше, вносили хороший вклад в семейный бюджет. В особенности, если учесть, что в хлопководстве, наряду с мужчинами, работают больше женщины. В этом случае семейный бюджет будет пополняться с обеих сторон. Поздравляю вас с проделанной работой. Желаю вам успехов в дальнейшей работе».