Число погибших при пожаре в Кемерово выросло до пяти

2018-03-25 22:24 | www.trend.az | 7

Пять человек погибли, 30 пострадали в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, Россия, сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передает РИА Новости.

Среди жертв ЧП три женщины, один ребенок и один мужчина.

Представитель областного МВД рассказал, что ведомство получило сигнал о пропаже 16 человек, из них троих детей нашли живыми.

По информации МЧС, очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, его удалось частично локализовать. На площади 500 квадратных метров обрушилась кровля.