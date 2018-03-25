Полиция Египта уничтожила организаторов теракта в Александрии

2018-03-25 22:36 | www.trend.az | 7

Полиция Египта уничтожила в воскресенье шестерых предполагаемых боевиков, причастных к покушению на главу службы безопасности Александрии, передает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД страны.

По данным полиции, речь идет о боевиках запрещённой в стране ассоциации "Братья-мусульмане", которые скрывались в провинции Эль-Бухейра.

Полиции удалось установить машину, которая использовалась в покушении.

В субботу два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия при покушении на руководителя безопасности города Мостафау ан-Нимра.