Турция начала антитеррористическую операцию в иракском районе Синджар - Эрдоган

2018-03-25 22:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция начала антитеррористическую операцию в иракском районе Синджар. Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

"Я заявлял о готовности войти в Синджар, и вот операции в этом районе уже начались. Турция ведет борьбу с террористами как внутри своих границ, так и в сопредельных государствах. Мы не стремимся к оккупации чужих земель. Для нас главное – устранить угрозу терроризма. В истории турецкой государственности никогда не было фактов оккупации и захвата чужих земель, чего не скажешь о странах Запада», - сказал Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что с начала операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии нейтрализовано 3747 террористов.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.