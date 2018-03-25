Ильхам Алиев в Барде – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-03-25 23:39 | www.oxu.az | 6

25 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Бардинский район принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Ени Дашкенд – Умудалылар.

Как сообщает Oxu.Az, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о технических показателях новой дороги.

Было отмечено, что дорога соединяет 17 населенных пунктов с населением 15 тысяч человек. Общая протяженность дороги IV технической категории составляет 25 километров, ширина проезжей части - 6 метров.

На двухполосной дороге построены 45 водоотводных труб различного диаметра, в нужных местах установлены дорожные знаки, указатели. Строительство дороги осуществлено на высоком уровне в соответствии со всеми техническими требованиями и последовательностью.

Было сообщено, что в результате строительства автомобильной дороги Ени Дашкенд – Умудалылар значительно облегчились передвижение граждан, перевозка грузов и пассажиров.

Строительство новой дороги также придаст импульс развитию сельского хозяйства, непосредственно влияющего на улучшение условий жизни граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных вдоль магистрали. Кроме того, сдача в эксплуатацию таких дорог создаст широкие возможности для развития туризма в регионе.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия автомобильной дороги Ени Дашкенд – Умудалылар.

В заключение была сделана фотография на память.

22:20

25 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с капитально реконструированными Бардинской гробницей и комплексом Торпаггала.

Как сообщает Oxu.Az, начальник Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Закир Султанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о том, что Бардинская гробница была построена в 1322 году представителем архитектурной школы Аджеми Ахмедом ибн Эйюбом аль-Хафизом.

Гробница находится на территории построенных до нашей эры оборонных стен под названием Торпаггала. Гробница, имеющая башневидное строение, состоит из подземной и наземной частей. Подземная часть включает характерный для того периода склеп, предназначенный для захоронения. Наземная часть является мемориальным памятником и носит монументальный характер.

По внешнему фасаду гробница состоит из цоколя, корпуса и купола. Наружный диаметр гробницы высотой 13 метров составляет 10 метров. На надгробии, которое образует композиция, покрывающая часть от цоколя до верхнего бордюра и представляющая собой сочетание бирюзового изразца и красного кирпича, симметрично повторяется слово «Аллах». Именно поэтому в народе памятник называют также гробницей «Аллах-Аллах». В честь кого построен памятник, неизвестно. Предполагается, что он возведен для одного из представителей династии Эльханидов.

Было отмечено, что реставрация гробницы, много лет находившейся в запустении, началась в 60-х годах прошлого века. Однако в результате ошибочно проведенных реставрационных работ облик гробницы изменился, надписи стерлись, а установленная на ней тяжелая бетонная конструкция привела к возникновению трещин.

Реставрация гробницы и окружающих ее стен Торпаггала началась в 2012 году и в настоящее время полностью завершилась. Сооруженный из бетона купол гробницы, находившийся в аварийном состоянии, был полностью разобран, построен заново и облицован изразцовым кирпичом. Здесь были изготовлены и использованы 427 квадратных метров изразцовых элементов, имеющих простую и сложную формы.

Надписи восстановлены по суре Корана «Аятул-Кюрсю» и куфийскому алфавиту, швы между изразцами очищены и вновь заполнены специальным раствором, трещины на стенах полностью регенерированы. Ступени склепа закрыты стеклянным покрытием, здесь установлен намогильный камень в форме сундука.

Реставрированы также стены Торпаггала, окружающие территорию в два гектара, где расположена гробница. Реставрационные работы осуществлены Научно-исследовательским проектным институтом «Азерберпа» по заказу Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры и туризма.

После ознакомления с гробницей была сделана фотография на память.

19:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье ознакомился с хлопковым полем фермера Мусы Гулиева площадью 20 гектаров на территории села Джаирли Бардинского района.

Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в прошлом году это фермерское хозяйство посадило хлопок на площади 15 гектаров и собрало 40,5 тонны урожая.

Урожайность с каждого гектара составила 27 центнеров. А в этом году планируется посеять хлопок на площади 20 гектаров. Поставлена цель собрать с каждого гектара 35 центнеров урожая.

Было отмечено, что в хозяйстве заняты 25 работников.

Президент Азербайджана встретился с хлопкоробами.

Хлопкороб Садагат Агаева поблагодарила президента Ильхама Алиева за внимание и заботу о развитии данной отрасли.

Глава государства выступил на встрече.

Далее начались посевные работы. Затем была сделана фотография на память.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с используемой в хозяйстве техникой.

18:33

25 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Бардинский район.

Как передает Oxu.Az, глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Барда.



Глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев проинформировал главу государства о проводимых в районе созидательной работе и благоустройстве.