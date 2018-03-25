Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 12 (Обновлено)

2018-03-25 23:38 | www.trend.az | 7

23:38 (GMT+4) Тела еще пяти человек обнаружены в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения.

"Спасатели обнаружили тела пяти человек. Таким образом, количество погибших возросло до 12", - сказал представитель штаба.

Также количество пострадавших при пожар увеличилось до 43 человек. "Количество пострадавших возросло до 43 человек", - сказал представитель оперативного штаба.

23:16 (GMT+4) Тела еще двух погибших обнаружили в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения.

"Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до семи человек", - сказал представитель оперативного штаба. Ранее сообщалось о пяти погибших. За медицинской помощью обратились более 30 человек.

Один пострадавший в результате пожара находится в реанимации, всего в больницах остаются 20 человек, сообщил в воскресенье журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

"Всего, по имеющейся на данный момент информации, 20 человек находятся в больнице", - сказал он. По его словам, "два человека тяжелые, один в реанимации".

22:24 (GMT+4) Пять человек погибли, 30 пострадали в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, Россия, сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передает РИА Новости.