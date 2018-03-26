Пожар в торговом центре в Кемерове ликвидирован, погибли 40 человек - ОБНОВЛЕНО-7

2018-03-26 00:36 | www.apa.az | 8

Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован.

Как передает АПА со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что количество погибших возросло до 40 человек.

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00:08

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, увеличилось до 37.

Как передает АПА, об этом сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.

Также количество пострадавших при пожаре увеличилось до 43 человек, пропавших без вести - до 69.

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23:42

Тела еще пяти человек обнаружены в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, таким образом, количество погибших возросло до 12", - сказал представитель штаба. Также количество пострадавших при пожар увеличилось до 43 человек.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Торговый центр был открыт в Кемерове в 2013 году.

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23:06

Число погибших в результате пожара в торговом центре в городе Кемерове увеличилось до семи человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, обнаружены тела еще двух погибших.

Ранее стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина на место ЧП вылетел глава МЧС Владимир Пучков.

25 марта в кемеровском ТЦ произошёл пожар. В Кемеровской области в связи с произошедшим был введён режим ЧС.

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21:32

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово локализован.

Как сообщает АПА со ссылкой на РЕН ТВ, в настоящее время следователи проверяют информацию о том, что во время пожара в торговом центре в Кемерове пропали 35 человек.

25 марта в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. По последней информации, погибли пять человек, ещё 30 были доставлены в больницы.

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19:13

Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины.

"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано", — говорится в сообщении СК.

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16.30

Три ребенка и женщина погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, всего в результате инцидента пострадали 26 человек.

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате. Также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. "Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", - сообщила Петренко.

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14.41

Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, погибли четверо детей от отравления продуктами горения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь пожара и обстоятельства его возникновения уточняются.