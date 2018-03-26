Спасатели ликвидировали пожар в кемеровском ТЦ

2018-03-26 00:57 | www.trend.az | 7

Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"Пожар ликвидирован",- сказал собеседник агентства.

Сейчас, по словам заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгения Дедюхина, более 500 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, идет проливка здания. Всего в тушении пожара было задействовано 104 единицы техники.

Дедюхин отметил, что обследованы два кинозала, третий пока остается недоступным для пожарных.

Всего медицинская помощь оказана 50 пострадавшим, 43 человека из них госпитализированы.