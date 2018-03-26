В Испании в ходе столкновений между полицией и протестующими пострадали 52 человека

2018-03-26 01:13 | www.apa.az | 5

В Испании в результате столкновений между полицейскими и протестующими против задержания бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона пострадали 52 человека.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, ещё трое человек были задержаны. Отмечается, что в результате произошедшего пострадали четыре полицейских.

В региональных службах скорой помощи заявили, что 46 пострадавших получили травмы в ходе столкновений в Барселоне, ещё двое — в городе Лерида. По данным медиков, у всех пострадавших - травмы лёгкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Каталонии тысячи человек вышли протестовать против задержания Пучдемона.