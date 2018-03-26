Вооруженный мечом злоумышленник напал на полицейского в Манчестере

2018-03-26 01:58 | www.trend.az | 7

Вооруженный мечом злоумышленник нанес тяжелые травмы британскому полицейскому в английском Манчестере, передает ТАСС со ссылкой на Twitter полиции графства Большой Манчестер.

Нападавший был задержан, им оказался 23-летний мужчина. Пострадавший полицейский был госпитализирован и в данный момент ему оказывается медицинская помощь. Некоторые дороги в городском районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, перекрыты на время проведения расследования.

Как сообщило агентство Press Association, свидетели утверждают, что полицейские заметили, как неизвестный мужчина разгуливал по улице с "трехфутовым мечом (примерно 90 см)". Стражи порядка попытались остановить его, однако злоумышленник не подчинился их требованиям и набросился на них. На данный момент неизвестно, связан ли этот инцидент с терроризмом.