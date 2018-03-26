Правительство Москвы провело общегородской праздник Новруз-2018

2018-03-26 02:32 | www.apa.az | 7

Во Всероссийском выставочный центре (ВДНХ) российской столицы состоялся праздник Новруз-2018.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в мероприятии, организованном Департаментом национальной политики и межрегиональных связей мэрии Москвы, приняли участие представители народов, которые отмечают праздник Новруз в России. Мероприятие, прошедшее в павильоне № 75 ВДНХ посетили десятки тысяч москвичей. В павильоне были организованы 17 национальных «дворов», где были представлены Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Дагестан, Татарстан, Башкортостан и другие отмечающие праздник Новруз страны. Представители диаспоры упомянутых народов в России продемонстрировали лучшие образцы своей национальной кухни и атрибуты весеннего праздника.

В организованном азербайджанской диаспорой «дворике» гостям были предложены национальные блюда, в том числе неизменные атрибуты праздника Новруз – шекербура, пахлава и гогал.

В рамках мероприятия состоялся также конкурс плова, в котором состязались азербайджанские, узбекские, таджикские и иранские повара, которые приготовили для гостей Новруза на ВДНХ тонны плова.

На торжествах принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. Праздник Новруз-2018 был продолжен с концертной программой.