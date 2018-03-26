Канадский самолет приземлился в Вашингтоне из-за задымления

2018-03-26 06:38 | www.apa.az | 8

Пассажирский лайнер канадской авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне из-за задымления в кабине.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, борт следовал из Торонто в Вашингтон, но должен был совершить посадку в другой воздушной гавани столицы США - аэропорту имени Рейгана.

В самолете находились 63 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Власти начали расследование для установления причины появления дыма.