В связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове задержаны 3 человека

2018-03-26 07:22 | www.apa.az | 8

Три человека задержаны в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, в том числе директор ТЦ.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее сообщалось, что после пожара возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По последним данным, в результате пожара, возникшего в воскресенье на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.