Под председательством Президента Ильхама Алиева В Барде проходит республиканское совещание о развитии хлопководства

2018-03-26 08:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Центре культуры в Барде проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В фойе Центра культуры представлен фотостенд, посвященный возрождению традиций, связанных с развитием хлопокодства в нашей стране, основу которых заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев.

На совещании глава государства выступает со вступительной речью.

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