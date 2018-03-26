Под председательством Президента Ильхама Алиева В Барде проходит республиканское совещание о развитии хлопководства

2018-03-26 08:35 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В понедельник в Центре культуры в Барде проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В фойе Центра культуры представлен фотостенд, посвященный возрождению традиций, связанных с развитием хлопокодства в нашей стране, основу которых заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев.
На совещании глава государства выступает со вступительной речью.
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