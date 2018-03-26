По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек

2018-03-26 09:13 | www.trend.az | 7

Четыре человека задержаны и допрошены по делу о пожаре в торговом центре в Кемерово, в том числе руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 48 человек.

Петренко заявила, что в рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.