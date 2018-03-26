Bakan Özlü: “Yerli Otomobil İçin Çok Sayıda Sipariş Veren Vatandaşlarımız Var”

2018-03-26 09:29 | www.trend.az | 1

İHA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil CEO’sunun ortak girişim gurubu tarafından yakın zamanda belirleneceğini belirterek, “Küresel bir başarıyı hedefliyoruz. Türk toplumu bu projeyi sahiplendi. Bize çok sayıda mektup, çok sayıda sipariş veren vatandaşlarımız var. ‘Sipariş vermek istiyorum’ diye mektup yazanlar var” dedi.

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Özlü, katıldığı bir televizyon programında yerli otomobilde gelinen son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Antartika’da kurulacak olan Türk Üssü ile ilgili de bilgi veren Bakan Özlü, Türk Antarktik Seferi Ekibi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile canlı yayında bağlantı yaptı.

Yerli otomobilde 5 kasa tipi üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Özlü, bunların; hatchback, sedan, station, SUV ve bir de spor modeli olacağını ifade etti. C segment bir otomobilin ön plana çıktığını sözlerine ekleyen Özlü, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Yaklaşık 3 milyar dolar civarında da bir yatırım bedeli tahmini ön plana çıkıyor. Önümüzde ay bir şirket kurma süreci olacak. Şirket kurulduktan sonra elbette buna bir CEO atanacak. CEO konusunda çalışmalar sürüyor. Küresel ölçekte başarılı bir arkadaşımızı ortak girişim grubu değerlendirecek. Adayları 3’e kadar indirdik. Bunlardan birisi hakkında ortak girişim grubu karar verecek, Çünkü bu kişi ortak girişim grubuyla çalışacak. Ne zaman belirleneceği ortak girişim grubunun performansına veya onların karar süreçlerine bağlı. Bizim arzumuz Nisan ayı içerisinde şirketin kurulması ve bu şirketin başına geçecek isminde ortak girişim gurubu tarafından aynı tarihlerde açıklanması. Küresel bir başarıyı hedefliyoruz. Sadece Türkiye için değil, dünya için bir otomobil markası oluşturmak istiyoruz.”

Türkiye’de, otomotiv sektörünün başarılı bir performans gösterdiğini kaydeden Özlü, “Geçen sene 29 milyar dolara yakın bir ihracatımız oldu ve Türkiye’de ciddi bir ana ve yan sanayi var. Geçen sene ürettiğimiz otomobillerin sayısı 1 milyon 143 bindi. Türkiye’de her iki dakikada bir otomobil üretiliyor. Bu rakamlara ticari araçlar dahil değil. Yani kamyonlar, traktörler bunlar dahil değil. Sadece otomobilden bahsediyoruz. Son 15 yılda geldiğimiz nokta artık Türkiye’nin kendine ait bir tasarım, bir marka ortaya koymasını gerektiriyor. Türkiye’de mali boyutu 30 milyar dolara yaklaşan bir otomotiv sanayi sektörü var. Artık bundan sonraki aşamada, Türkiye bir marka oluşturmalı ve bu markayla dünya piyasalarında, dünya pazarlarında yer almalı. Şu anda otomotiv sektörü içten yanmalı motorların sonuna gelindiği, elektrikli otomobillerin artık revaçta olduğu, gündemde olduğu bir dönüşüm yaşıyor” diye konuştu.

"Yerli otomobil için özel teşvikler üzerinde çalışıyoruz"

Bakan Özlü, “Yerli otomobilin Türkiye’de daha kolay satılabilmesi için bir teşvik veya vergi indirimi gibi düzenlemeler de öngörülüyor mu?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Yapılan teknik ve mali analizde iki şeye bakıyoruz. Bir; devlet hiç teşvik ve destek vermese, yani mevcut sistemle devam etsek bu yatırımın geri dönüşümü kaç yılda olur? Devlet özendirici teşvik ve destekler verirse, özellikle proje bazlı ve işte süper teşvik sistemi dediğimiz sistem içerisinde kalmak şeklinde teşvik ve destekler verirse, bu yatırım kaç yılda fizıbıl olur, geri dönüşümünü tamamlar diye iki ayrı çalışma yapıyoruz. Bugünlerde üzerinde çalıştığımız konu devlet destek ve teşviklerinin tasarımıyla ilgilidir. Örneğin, araştırma-geliştirme masraflarını, yani tasarımın ilk masraflarının devlet tarafından bir kısmının karşılanması yüzde 60, yüzde 70’lik bir oranın devlet tarafından karşılanması dahil alternatifli destek ve teşvik modelleri üzerinde çalışıyoruz. Bunları karşılıklı oturacağız konuşacağız ve mutabakatla bunu yapacağız.”

Yerli otomobilin elektrikli olacağını sözlerine ekleyen Özlü, “Şarjla ilgili özellikle bu enerji depolama, akü, batarya kısımlarıyla ilgili yoğun bir çalışma var. Buna hem dünyadaki büyük şirketler önemli yatırımlar yapıyor, hem bizim de projemizin ana handikap diyemeyeceğim ama ana konularından birisi bu. Yani şarj süresi ne kadarlık bir sürede şarj edilecek ve edilen şarjla ne kadarlık bir mesafe gidecek. Şu anda dünyada gelinen bir aşama var. Yani yaklaşık 400-500 kilometreli menziller şu anda çok normal menzil. Bunlar normal ulaştığımız, ulaşılan seviyeler. Dolayısıyla, batarya teknolojilerindeki gelişmeler çok hızlı olacak ve bu batarya teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte batarya maliyetleri de düşecek. Şimdi şu andaki maliyetler bir otomobilin yaklaşık 3’te 1’i mertebesinde. Bunun zaman içerisinde düşmesini bekliyoruz. Aslında bu sadece bizim değil, elektrikli otomobil üreticilerinin karşılaştıkları bir sorun menzil, şarj süresi ve tabi bununla beraber şarj istasyonları. Şarj istasyonlarının tasarımı, onların da modellenmesi yine bu proje kapsamında ele aldığımız konulardan birisi olacak. Şarj istasyonları planlamaları da bu çalışmamızın kapsamı içerisinde” açıklamasında bulundu.