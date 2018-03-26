Саудовская Аравия отразила массированный ракетный удар

2018-03-26 09:38 | www.oxu.az | 8

Противовоздушная оборона Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет. При обстреле погиб египтянин.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС.

Ракеты были запущены сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), заявило командование возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции. Информацию о погибших и пострадавших при обстрелах коалиция пока не предоставила.

По информации местных СМИ, в результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены. Отмечается, что погибший — гражданин Египта, на дом которого упали обломки одной из ракет.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.