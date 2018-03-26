Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53 человек (Обновлено)

2018-03-26 09:33 | www.trend.az | 8

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 53, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

"На месте пожара обнаружены тела 53 человек", — сказал собеседник агентства.

08:11 (GMT+4) Число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 48, передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

"По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 48 человек", — сказал собеседник агентства.

01:07 (GMT+4) Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 40 человек, шансов найти живых практически нет, передает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", - сказал источник.

00:11 (GMT+4) Число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 37, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧС.

"По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек", — сказал собеседник агентства.

23:58 (GMT+4) Пожар в торговом центре в Кемерово унес жизни по меньшей мере 20 человек, передает Интерфакс со ссылкой на источник в службе скорой помощи города.

"Жертвами пожара стали 20 человек, включая 11 несовершеннолетних", - сказал источник.

Он сообщил, что в больницах Кемерово находятся 37 пострадавших.

23:38 (GMT+4) Тела еще пяти человек обнаружены в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения.

"Спасатели обнаружили тела пяти человек. Таким образом, количество погибших возросло до 12", - сказал представитель штаба.