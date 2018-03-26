Стоимость нефти незначительно упала

2018-03-26 09:38 | www.trend.az | 8

Мировые цены на нефть в понедельник перешли к снижению, после роста до максимумов с февраля на ожиданиях продолжения сотрудничества по сделке ОПЕК+, передает "Прайм" со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 7:59 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2 процента, до 69,67 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,41 процента, до 65,61 доллара за баррель.

В конце прошлой недели нефть марки Brent преодолела отметку в 70 долларов за баррель впервые со второго февраля текущего года. За выходные WTI также подорожала до максимума с февраля, поднявшись выше 66 долларов за баррель.

Таким образом, стоимость обеих нефтяных марок приближается к новым максимумам с 2014 года после торгов на понижение в течение всего начала 2018 года.