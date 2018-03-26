Израиль поразил два наблюдательных поста в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь

2018-03-26 09:41 | www.trend.az | 9

Израильский танк поразил в ночь на понедельник два наблюдательных поста в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в распространенном в понедельник коммюнике, передает ТАСС.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля был идентифицирован пулеметный обстрел территории Израиля, - указали военные. - В ответ на огонь израильский танк поразил два наблюдательных поста в северной части сектора Газа". Военные добавили, что "армия считает движение ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, источником которой является сектор Газа, а также воспринимает очень серьезно любые обстрелы Государства Израиль".