В Турции задержан представитель разведслужбы Нидерландов

2018-03-26 09:41 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В Турции задержан представитель разведывательной службы Нидерландов, пишут в понедельник турецкие СМИ, ссылаясь на источники в Национальной разведке Турции (MİT).

Сообщается, что задержанный нидерландский разведчик ранее побывал в Афганистане.

Согласно данным СМИ, представитель разведслужбы также принимал участие в организации ряда акций протеста в Турции, направленных против проведения военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.