Ruhani: Bölgedeki ülkelerle olumlu ilişkilere sahibiz

2018-03-26 09:46 | www.trend.az | 1

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni yılın ilk çalışma gününde bazı bakanlar, yöneticiler ve kamu görevlileri ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni yılın ilk çalışma gününde bazı bakanlar, yöneticiler ve kamu personelleri ile görüştü.

Yeni yılda tüm İran halkına sağlık, esenlik, mutluluk ve başarılar dileyen Ruhani, “1396 yılında (İran takvimine göre), yüce Rabbim hem ülkede hem de uluslararsı düzeyde İran halkına çok sayıda üstünlükler ve başarlar sağladı” dedi.

Ruhani, hükümetin toplumdaki fakir insanları desteklemeye devam edeceğini beliterek, şunları kaydetti: Yoksulluğu ortadan kaldırma 12. hükümetin uzun vadeli hedefidir. Bu doğrultuda adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Tüm çabalarımız bu yılın sonuna kadar ülkedeki yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak olacaktır.

Ruhani ilaveten, yerli ve yabancı sermayeyi çekmek için uygun bir ortamın yaratılması gerektiğini vurguladı.