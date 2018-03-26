Пожар в ТЦ в России: 53 погибших – ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО

2018-03-26 09:54 | www.oxu.az | 7

Число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 53, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».

«На месте пожара обнаружены тела 53 человек», — сообщил источник в экстренных службах региона.

09:03

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по последним данным, 48 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили на селекторном совещании МЧС, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Как сообщается, тела 19-ти из них уже направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Общее количество пострадавших достигло 48-и человек. 12 человек находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии.

00:03

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, увеличилось до 37.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.

Также количество пострадавших при пожаре увеличилось до 43 человек, пропавших без вести - до 69.

25.03.2017 23:41

Тела еще пяти человек обнаружены в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения.

«Спасатели обнаружили тела пяти человек. Таким образом, количество погибших возросло до 12», - сказал представитель штаба.

Также количество пострадавших при пожар увеличилось до 43 человек.

19:49

В Кемерово выросло число жертв крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Как передает Oxu.Az, при этом информация о гибели трех несовершеннолетних не подтвердилась.

«По уточненной информации, пять человек погибло: трое женщин, ребенок и мужчина», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

16:53

Три ребенка и женщина погибли во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 26 человек пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются», – сказала она.

По информации СК, тела жертв обнаружили в игровой комнате.

15:44

Жертвами пожара в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово стали четыре ребенка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

Дети погибли от отравления продуктами горения. Еще десять человек пострадали.

По данным МЧС, очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

Спасти удалось 20 человек. Всего эвакуировали сто.