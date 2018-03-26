Президент провел совещание в Барде – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-03-26 09:58 | www.oxu.az | 8

26 марта под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Центре культуры в Барде состоялось республиканское совещание, посвященное развитию хлопководства.

Как передает Oxu.Az, глава государства произнес вступительную речь на совещании.

Затем выступили глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, и.о. гендиректора ООО «Азерпамбыг» Закир Азимов, председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйства» Ахмед Ахмедзаде и другие.

Президент Ильхам Алиев произнес заключительную речь на заседании.

09:00

В понедельник в Центре культуры в Барде под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства.

Как передает Oxu.Az, в фойе Центра культуры представлен фотостенд, посвященный возрождению традиций, связанных с развитием хлопокодства в нашей стране, основу которых заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев.

На совещании глава государства выступает со вступительной речью.