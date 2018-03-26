Китай запустил торги юаневыми нефтяными фьючерсами

2018-03-26 09:48 | www.trend.az | 8

Торги фьючерсами, номинированными в юанях, официально начались на Шанхайской международной энергетической бирже (Shanghai International Energy Exchange), сообщает Прайм со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Китай в понедельник запустил торги банковыми нефтяными фьючерсами на Шанхайской международной энергетической бирже, которые стали первыми фьючерсами на материковой части Китая для иностранных инвесторов", - говорится в сообщении агентства.

Ранее о планах начать 26 марта торги юаневыми нефтяными фьючерсами сообщал комитет по управлению и контролю над ценными бумагами Китая.