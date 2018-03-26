Хатун: Натаван повела себя как анаконда, и я посадила ее на место – ВИДЕО

2018-03-26 10:08 | www.oxu.az | 8

Очередной гостьей рубрики «Hit Parad» передачи «Atv maqazin onlarla» стала певица Хатун Алиева.

Как передает Oxu.Az, Хатун резко высказалась в адрес своей коллеги Натаван Хабиби:

«Я золото, бриллиант, любите меня, радуйтесь каждой моей выходке, недостатку, искусственной улыбке», - говорит Натаван. Она очень неискренняя, поэтому я с ней не общаюсь. Между нами пробежал холодок. Натаван сама сделала шаг мне навстречу. Я ее не понимаю и не обязана понимать. Не приняла ее детские выходки. Мы были в одной группе с Саидой Султан, Керимом Аббасовым, Рамалом и Натаван. Она вела себя как анаконда. Я же посадила ее на место».

Пярвиз Гусейн

