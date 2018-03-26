В Турции задержан голландский шпион

2018-03-26 10:26 | www.oxu.az | 7

В Турции задержан представитель разведывательной службы Нидерландов.

Как передает Oxu.Az, об этом пишут в понедельник турецкие СМИ, ссылаясь на источники в Национальной разведке Турции (MİT).

Сообщается, что задержанный нидерландский разведчик ранее побывал в Афганистане.

Согласно данным СМИ, представитель разведслужбы также принимал участие в организации ряда акций протеста в Турции, направленных против проведения военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.