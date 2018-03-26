Политолог: На фронте должны служить только профессионалы

2018-03-26 10:33 | www.oxu.az | 7

На линии фронта должны служить профессиональные военные, получающие высокую зарплату, с высоким социальным обеспечением, жизнь которых застрахована.

Как передает Oxu.Az, с таким предложением выступил политолог Эльхан Шахиноглы.

По мнению политолога, служащие на линии фронта профессиональные военнослужащие должны понимать, что в любой момент могут пасть в бою с врагом.

«Конечно это не означает, что призванная на военную службу молодежь не должна иметь боевой практики, так как отправить в бой могут и ее. Но в любом случае в случае необходимости в атаку должны перейти профессионалы, чтобы наши потери снизились до минимума.

То есть цель повысить потери врага, а профессионалы лучше справятся с этим.

Мне кажется для Азербайджана, население которого приближается к 10 миллионам, подготовить 60 тысяч или даже 100 тыс. профессиональных военных – не проблема», - добавил политолог.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

