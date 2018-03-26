Число пострадавших при пожаре в Кемерове возросло до 53-х - ОБНОВЛЕНО

2018-03-26 10:05 | www.apa.az | 8

Число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове возросло до 53 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, 16 человек считаются пропавшими без вести.

04:22

Число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове возросло до 47 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в понедельник замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"Всего пострадали 84 человек, 37 из них, к сожалению, погибли. Остальным оказывается медицинская помощь", - сказал он на оперативном совещании. Аксенов добавил, что пропавшими без вести числятся 64 человека.

Он также сообщил, что в горящем здании существует угроза дальнейшего обрушения.