Южную Корею окутал ядовитый смог

2018-03-26 10:50 | www.oxu.az | 7

Правительство Республики Корея ввело в понедельник экстренные меры реагирования в связи с повышенной концентрацией опасных микрочастиц в атмосфере.

В настоящее время в среднем по стране их уровень превышает безопасный в четыре-пять раз, сообщает министерство охраны окружающей среды, передает Oxu.Az со ссылкой на TASS.

Во многих регионах страны власти для борьбы с ядовитым смогом ограничили автомобильный трафик, закрыли общественные парковки, сократили часы работы загрязняющих воздух предприятий. На улицы Сеула выведены все имеющиеся в наличии поливальные машины.

Концентрация наиболее вредных мелкодисперсных частиц PM2.5 в южнокорейской столице превышает 125 микрограмм на кубический метр, при установленном ВОЗ безопасном уровне в 25. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе.