Делегация Евросоюза посетит Узбекистан

2018-03-26 10:51 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Узбекистан 26 марта прибывает с визитом делегация Европейского союза во главе с вице-президентом Еврокомиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза примет участие в Международной конференции высокого уровня по Афганистану под названием «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», а также в министерской встрече в формате «Центральная Азия – Евросоюз».

Делегация ЕС также будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.