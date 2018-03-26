МИД: Выясняется наличие граждан Азербайджана среди погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово

2018-03-26 11:11 | www.apa.az | 7

«Выясняется наличие граждан Азербайджана среди погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово».

Как сообщили АПА в МИД, посольство Азербайджана в России и Центр управления в кризисных ситуациях Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана находятся в контакте с соответствующими структурами России. Дополнительная информация будет предоставлена СМИ.

Председатель азербайджанской общины в Кемерово Фикрет Гасымов сообщил российскому бюро АПА, что по предварительной информации среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово граждан Азербайджана не было.

Отметим, что в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 53 человека, еще 16 пропали без вести.