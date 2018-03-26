В Египте началось голосование на выборах президента

2018-03-26 11:24 | www.trend.az | 7

Президентские выборы начались в понедельник в 9.00 утра во всех провинциях Египта, передает РИА Новости.

Голосование организовано на 13 тысячах участков, контролировать ход выборов будут 16 тысяч судей, наблюдатели от 44 египетских и четырех международных неправительственных организаций. Безопасность обеспечивают сотрудники МВД и армия.

Право голоса в Египте имеют граждане, достигшие 18 лет, не могут голосовать военнослужащие и сотрудники полиции. Согласно данным переписи населения 2017 года, в Египте зарегистрированы 59 миллионов избирателей, что на 8 миллионов больше, чем на президентских выборах 2014 года.

Голосование проводится по спискам. Те, кто хотел проголосовать не по месту жительства, должны были заранее уведомить избирательную комиссию о смене места голосования. Участки будут работать с девяти утра до девяти вечера три дня подряд — с 26 по 28 марта.