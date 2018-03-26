Возможно, прощайте...

2018-03-26 11:38 | www.oxu.az | 6

Возможно, прощайте...

Девочку, которая написала это своим друзьям в соцсетях, до сих пор не нашли. Как и еще 33 детей, пропавших без вести при пожаре в ТРЦ в Кемерово.

На пожаре в Кемерово без вести пропал целый 5 «А» класс сельской школы, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

5 «А» класс пропал при пожаре в Кемерово почти в полном составе...

В списках пропавших без вести на пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» числятся сразу восемь детей из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области. Это ученики 5 «А» класса местной школы - Виктория Почанкина, Вероника Понушкова, Елена Черникова, Татьяна Курчевская, Сергей Манешкин, Виктория Зипунова, Анастасия Смирнова и Диана Низовская.

Сегодня утром они вместе с классным руководителем отправились на экскурсию в областной центр: так педагоги и родители решили их поздравить с началом весенних каникул. Но поездка обернулась настоящим кошмаром.

В пятом часу вечера по местному времени дети начали звонить своим родственникам и говорить, что они находятся в горящем кинотеатре, задыхаются и не могут выйти. Как оказалось, они пошли на мультфильм, в кинотеатр, который находится в ТЦ «Зимняя вишня».

После начала пожара пути к основному из кинотеатра оказались заблокированы огнем, и дети сквозь слезы говорили, что не могут выбраться и прощались со своими родителями. До сих пор об их судьбе ничего неизвестно.

«Из всего в класса на экскурсию не поехали только двое учеников. Сейчас родители объезжают больницы в надежде найти детей среди госпитализированных», - рассказала тетя одной из пропавших школьниц Евгения Оганисян.

Судя по страничкам пропавших без вести школьников класс у них был дружный:

«Я люблю своих одноклассников. С ними очень весело», - писала одна из девочек Вика Почанкина под сделанным в школе совместным селфи.

Удалось спастись классному руководителю 5 «А» школы поселка Трещевский. Женщины просто не было в кинозале в момент пожара. Она в этот момент решила прогуляться по торговому центру.

Напомним, по последним данным в списках пропавших без вести числятся 47 человек, среди них - 33 ребенка. Большинство из них оказались буквально заперты в огненной ловушке в одном из кинозалов ТРЦ. Двери в зал, где как раз показывали мультфильм, оказались заблокированы. Зрители, большинство из которых были детьми - просто не смогли вырваться наружу.

Дети пытались связяться с близкими из охваченного пламенем здания. По соцсетям разошлась переписка одной из девочек с друзьями:

«Мы горим. Возможно, прощайте», - успела написать Маша.

Еще одна девочка - 11-летняя Майя из Казани, которая тоже оказалась в огненной ловушке, написала статус «Это конец». Имя школьницы все еще значится в списках пропавших без вести.