В Ереване женщина на автомобиле протаранила памятник пособнику фашистского режима Гарегину Нжде

2018-03-26 11:27 | www.trend.az | 7

В Ереване женщина на автомобиле въехала в постамент памятника пособнику фашистского режима Гарегину Нжде. Об этом сообщают в понедельник армянские СМИ.

"Около 06:40 автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находилась 31-летняя жительница Еревана Маргарита Асатрян, съехал с проезжей части на газон и врезался в постамент памятника Гарегину Нжде на одноименной площади",- говорится в сообщении армянских СМИ.



В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в медицинский центр "Астхик".



Отметим, что ранее в Сюникской области Армении был расстрелян памятник пособнику фашистского режима Гарегину Нжде.