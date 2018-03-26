МИД Азербайджана о пожаре в России – ОБНОВЛЕНО

2018-03-26 11:48 | www.oxu.az | 7

Среди погибших и пострадавших в результате пожара в российском торговом центре нет граждан Азербайджана.

Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмят Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что по предварительным данным, поступившим в МИД из отдела российского МЧС по Кемеровской области, среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово нет граждан Азербайджанской Республики.

11:29

Выясняется наличие граждан Азербайджана среди погибших и пострадавших в пожаре в торговом центре в российском городе Кемерово.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сообщается, что посольство Азербайджана в России и Центр управления в кризисных ситуациях контактируют с соответствующими структурами Российской Федерации.

Отметим, что в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 53 человека.