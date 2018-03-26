Парламентские выборы в Туркменистане были проведены на альтернативной основе - ЦИК

2018-03-26 11:39 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане в воскресенье состоялось голосование на выборах в Меджлис (парламента) страны: на 125 депутатских места баллотировалось 284 кандидата, сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане.



Выборы были проведены в условиях многопартийности, а также всеобщего, равного, прямого, тайного, свободного избирательного права на альтернативной основе, сказал в понедельник на брифинге председатель ЦИК Туркменистана Гулмурад Мурадов.



В воскресенье в стране также были проведены выборы членов органов местной власти и самоуправления - халк маслахаты и генгешей.



В выборах депутатов Меджлиса Туркменистана, членов халк маслахаты и Генгешей всего по Туркменистану из общего количества 3 291 312 избирателей проголосовало 3 017 801 человек, что составило 91,69 процентов.



Информация об итогах выборов в определенные законом сроки, будет доведена до сведения населения посредством СМИ, сообщает в понедельник ЦИК страны.



Для проведения голосования на выборах было создано всего 2604 избирательных участков, в том числе при дипломатических представительствах и консульствах Туркменистана за рубежом создано 39 избирательных участков.



По выборам депутатов Меджлиса Туркменистана были выдвинуты от политических партии всего 168 кандидатов, от групп граждан 116 кандидатов: от Демократической партии Туркменистана 117, от Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана 23, от Аграрной партии

Туркменистана 28, от групп граждан 116 кандидатов.



Для наблюдения за ходом проведения выборов прибыли международные наблюдатели из ООН, СНГ, бюро институтов по демократии и прав человека ОБСЕ, ШОС, ИОС, США, Австрии, ОАЭ, Ирана, Афганистана, Пакистана, Турции, КНР и других стран.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.