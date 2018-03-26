Футболист «Палермо»: Мы сильнее Азербайджана

2018-03-26 11:54 | www.oxu.az | 9

Футболист сборной Македонии и итальянского «Палермо» Александр Трайковский поделился своими ожиданиями от завтрашней игры со сборной Азербайджана в Анталье.

Как передает Oxu.Az, 25-летний нападающий заявил, что Македония сильнее Азербайджана:

«Мы готовимся к матчу с Азербайджаном по максимуму. Надеемся сыграть еще лучше и добыть положительный результат. Мы знаем, что наша команда лучше, и хотим показать это на поле».

Отметим, что матч Азербайджан – Македония пройдет завтра на стадионе «Мардан» и начнется в 20:00 по бакинскому времени. На встрече впервые в истории сборной Азербайджана будут применяться видеоповторы.

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

