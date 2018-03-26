Компании из РФ будут поставлять в Азербайджан пищевое оборудование и упаковки

2018-03-26 11:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Российские производители пищевого оборудования и упаковок заключили предварительные соглашения на поставки продукции в Азербайджан.

Соглашения были достигнуты на выставке Anuga FoodTec – 2018 в Кельне. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Росспецмаш", которая является оператором российской экспозиции на выставке.

Аналогичные соглашения достигнуты с компаниями из Словакии и Пакистана. Также продукцией российского пищевого машиностроения заинтересовались компании из Кубы, Вьетнама, Литвы, Бразилии, Норвегии и Австралии.