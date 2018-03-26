Российский филиал азербайджанского банка обратился к вкладчикам

2018-03-26 12:17 | www.oxu.az | 8

Ликвидируемая российская «дочка» Международного банка Азербайджана в России «МБА Москва» с 20 марта этого года изменены условия по приёму денежных средств во вклад «Срочный».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт банка, прекращён прием денежных средств во вклады «Универсальный», «ELITE+», «Особый».

В связи с прекращением деятельности филиалов «Банк «МБА-МОСКВА» ООО и по многочисленным просьбам клиентов закрываемых филиалов, банк вводит льготные условия досрочного расторжения договоров вклада.

В информации также отмечается, что филиал «МБА Москва» планируется закрыть 27 апреля этого года.

Напомним, что 14 марта на общем собрании акционеров банка было принято решение о закрытии «МБА Москва», «МБА Грузия» и ООО «Бизнес-Связь».

5 марта было объявлено о закрытии филиалов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.