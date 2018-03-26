Турция является гарантом безопасности границ ЕС - Правящая партия

2018-03-26 12:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция является гарантом безопасности границ Евросоюза, сказал пресс-секретарь и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Унала, в настоящее время Турция ведет борьбу одновременно с несколькими террористическими организациями.

Зампредседателя ПСР также отметил, что, не смотря на то, что Анкара выполнила все требования ЕС, Евросоюз не сдержал данного Турции обещания и не выплатил 3 миллиарда евро для нужд сирийских беженцев.

«Также ЕС не отменила визовой режим для граждан Турции», - сказал Унал.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.